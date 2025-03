Milazzo. Sull’app del Comune si possono donare oggetti usati

Una nuova funziona sull’app del Comune di Milazzo, che permette di donare oggetti usati a chi ne ha bisogno. Ecco come funziona

MILAZZO – L’app del Comune di Milazzo acquista nuove funzionalità, grazie all’implementazione della sezione “Oggetti in Comune”. Si tratta di una funzione studiata per favorire il riutilizzo di oggetti dismessi, che potranno essere donati tramite appositi annunci.

«Oggetti in Comune -spiega il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- non è solo una piattaforma di scambio, ma uno strumento di cittadinanza attiva. Un piccolo gesto può fare la differenza per l’ambiente e per le persone che ci circondano. I benefici di questa iniziativa sono per l’ambiente (meno rifiuti e più riuso per un futuro sostenibile), per la comunità (è un’occasione per creare legami e favorire la collaborazione) e per i cittadini, visto che è un servizio gratuito, facile da usare e alla portata di chiunque».

Come funziona “Oggetti in Comune”

Nell’app di Milazzo sono state aggiunte due aree tematiche all’interno della sezione “Oggetti in Comune”. La prima area si chiama “bacheca del riuso” e permette di esplorare il catalogo di oggetti disponibili, suddivisi per categorie come abbigliamento o elettronica. All’interno di ciascun annuncio sono inserite foto e dettagli dell’oggetto.

La seconda area tematica, invece, si chiama “condividi un oggetto”. Qualsiasi cittadino di Milazzo potrà pubblicare un annuncio per donare i propri oggetti, descrivendo lo stato dell’oggetto e indicando un punto di ritiro.

L’app permette di contattare direttamente la persona che dona l’oggetto, così da accordarsi per la consegna. Facoltativamente, è possibile anche utilizzare Whatsapp. Il Comune garantisce che ciascun annuncio sarà opportunamente verificato dal team di Comune.Digital, così da garantire trasparenza e sicurezza.

