Milazzo, torna il mercato contadino? Il consigliere Saraò lancia la proposta

Si auspica il ritorno dello storico mercato del contadino, nella città del Capo dove il consigliere comunale Saraò lancia la proposta

MILAZZO – Tornerà il mercato del contadino nella città del Capo? Ad aprire la strada a quest’ipotesi è il consigliere comunale Santino Sarò che lancia la proposta, con la presentazione di un apposito regolamento composto da 16 punti.

Il regolamento dovrà adesso passare al vaglio dei dirigenti e, successivamente, essere votato dal consiglio comunale.

«Mi auguro -ha dichiarato il consigliere Saraò- che si arrivi presto a definire la questione e si possa dar seguito al Mercato del contadino che per me è una misura contro la crisi, per portare direttamente dai campi alla tavola prodotti di qualità del territorio con un occhio al risparmio».

Intanto, in attesa di conoscere se e quando tornerà il mercato del contadino una cosa è certa: non si svolgerà nello stesso luogo in cui si svolgeva in passato, quando ancora era un appuntamento fisso nel milazzese. Nella zona dell’ex pescheria, che ha ospitato per anni il mercato del contadino, sono sorti negli anni diversi ritrovi e locali e dunque sarà necessario individuare un luogo più adatto.