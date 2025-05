Milazzo. Trova 3000 euro e li restituisce

I soldi sono stati restituiti al proprietario, rintracciato dalla Polizia Municipale

MILAZZO – A far notizia è anche l’onestà, non sempre scontata. A Milazzo una donna di 34 anni ha ritrovato un portafogli contenente quasi 3000 euro in banconote. La donna, senza pensarci un attimo, ha subito richiesto l’aiuto della Polizia Municipale di Milazzo che si è messa in moto per risalire al proprietario.

Dopo aver contattato le strutture ricettive della Città del Capo, la Polizia Municipale è riuscita a risalire al proprietario: un uomo, proveniente dalla Svizzera, che si trovava a Milazzo per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Plauso dall’assessore Francesco Coppolino, che ha voluto sottolineare come si sia trattato di un gesto di grande onestà e come gli agenti di Polizia Municipale abbiano saputo gestire la questione al meglio.