Milazzo, verso il rilancio di Vaccarella e Villa Nastasi. I progetti

Due progetti esecutivi, a Milazzo, per interventi che riguarderanno Villa Nastasi e il quartiere di Vaccarella. Tutti i dettagli sui lavori previsti

MILAZZO – Nuovo look per Villa Nastasi, a Milazzo, grazie ad un progetto esecutivo approvato dall’amministrazione e finanziato per 100 mila euro dal Gal Tirreno – Eolie.

Si tratta di un intervento che riguarderà il restyling totale di Villa Nastasi. Saranno tre le aree ad essere realizzate: una dedicata ai bambini, con giochi adatti alle varie fasce d’età, una dedicata al fitness all’aperto e infine un’area destinata all’aggregazione sociale con bar, info-point e servizi pubblici. Previsti anche interventi legati al rifacimento dell’arredo urbano e delle aiuole.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midi, ha già anticipato quando saranno eseguiti i lavori: «Contiamo di iniziare l’intervento nel periodo invernale –ha spiegato– quando l’area solitamente è meno frequentata poiché il progetto riguarda la riorganizzazione di spazi da destinare ad attività che possano favorire l’incontro e la socializzazione».

Interventi anche per Vaccarella, con un’ulteriore spesa di 100 mila euro. In questo caso si punterà a valorizzare il borgo dei pescatori, con particolare attenzione alle antiche abitazioni ma anche alla cultura e alla tradizione dell’area. Tra i vari interventi, infatti, si prevede la realizzazione di un percorso turistico e di un’app dedicata che fornisca informazioni ai visitatori.