Milazzo. Via libera alla rotatoria di Olivarella

La giunta comunale di Milazzo ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria di Olivarella

MILAZZO – La giunta comunale di Milazzo ha dato il via libera al progetto esecutivo per la rotatoria di Olivarella, mirata a migliorare la viabilità sulla strada provinciale n.67 e agli incroci con corso Garibaldi e via Alcide De Gasperi, nel comune di San Filippo del Mela. Il progetto, redatto dall’ingegnere Edoardo Pracanica su incarico del Comune di Milazzo, ha superato la conferenza di servizi e si punta ora ai fondi della Protezione Civile.

L’intervento, dal valore di 400mila euro, nasce con l’obiettivo di decongestionare il traffico nell’area, spesso soggetta a rallentamenti della viabilità. Il quadrivio di Olivarella rappresenta un nodo strategico per la circolazione, con flussi da San Filippo del Mela, Archi e Merì. L’amministrazione comunale punta ad accelerare i tempi per ottenere il finanziamento necessario.