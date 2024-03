Milazzo, Zhu Wei al MuMa. A sorpresa l’interprete cinese Valentino

Al Museo del Mare di Milazzo un’esposizione dell’artista Zhu Wei. A sorpresa l’intervento di Valentino, cinese di adozione milazzese

MILAZZO – Al Museo del Mare di Milazzo una mostra dell’artista cinese Zhu Wei, inaugurata lo scorso 25 marzo e visitabile sino al prossimo 6 aprile. La mostra è stata patrocinata dal Comune di Milazzo, mentre all’inaugurazione hanno presenziato il sindaco Pippo Midili e l’assessore ai beni culturali Lydia Russo.

Zhu Wei è uno dei più famosi pittori contemporanei, apprezzato in tutto il mondo e conosciuto principalmente per aver trattato diverse tematiche ambientali ponendo l’accento sull’unione tra scienza e arte per educare le nuove generazioni.

L’interprete “a sorpresa”

A sorpresa, nel corso dell’inaugurazione, un interprete milazzese d’adozione e cinese d’origine. Si tratta di Valentino, invitato dallo stesso fondatore del Museo del Mare di Milazzo Carmelo Isgrò che ha voluto regalare un simpatico siparietto al pubblico accorso nonostante la presenza dell’interprete personale di Zhu Wei.

«Valentino -commenta Carmelo Isgrò- avrebbe potuto tradurre benissimo anche dal cinese al siciliano perché parla perfettamente il dialetto».

Un momento tanto allegro quanto importante, poiché ha permesso di far incontrare la tematica del rispetto per l’ambiente con quella dell’interazione e dell’incontro tra diverse culture. Un’occasione che ha sancito, ancora una volta, l’importante ruolo svolto dal Museo del Mare di Milazzo per il territorio.