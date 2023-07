Mili, lavori sulla SS 114 per il miglioramento della percorribilità urbana VIDEO - Tempostretto

Nuovo guardrail e marciapiedi

MESSINA. Cantieri aperti sulla statale 114 per un tratto di circa 500 metri ricadente nel territorio di Mili compreso tra il torrente Guidari e l’uscita autostradale di Messina Sud-Tremestieri. I lavori finanziati con fondi Pon Metro per l’importo di circa un milione di euro, sono divisi in 6 lotti, in quanto si estendono su una vasta area del territorio del Comune di Messina, caratterizzata da specifiche e contestuali criticità. Rientrano nel progetto PON “Messina città accessibile e inclusiva”.

L’appalto prevede in dettaglio: “interventi per la riduzione dell’incidentalità urbana finalizzata al miglioramento della qualità dell’accessibilità urbana, della sicurezza ed il comfort dei pedoni, all’aumento della percepibilità dell’attraversamento pedonale e dei percorsi per gli ipovedenti e non vedenti (es. mappe tattili), alla riduzione della velocità veicolare mediante la realizzazione di strettoie ed al miglioramento della visibilità reciproca (veicolo/pedone). Abbattimento delle barriere architettoniche (es. scivoli per disabili) e nuova pavimentazione. Segnaletica orizzontale complementare al passaggio pedonale e segnaletica verticale in presenza di strettoie e passaggi pedonali. Attraversamenti pedonali in continuità con il marciapiede”