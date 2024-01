“Mille domande” di Alberto Urso al Vittorio Emanuele: il nuovo tour parte da Messina

L'artista messinese torna in Italia dopo la tournée in Canada con l'appuntamento al teatro il 16 gennaio. Poi scalerà la penisola con il suo "viaggio tra musica e racconti"

MESSINA – A distanza di un anno esatto dal concerto del 4 gennaio 2023, Alberto Urso ha pubblicato il nuovo singolo. Si intitola “Mille domande” e, come ha scritto l’artista sui social, lo dedica a sé e ai suoi fan, a chi lo ha supportato e a chi lo sostiene passo dopo passo nella sua carriera piena di successi, soprattutto all’estero. E proprio da questo singolo e dalla “sua” Messina partirà il nuovo tour. Il prossimo 16 gennaio Alberto Urso sarà al Teatro Vittorio Emanuele con il concerto live in podcast “Mille domande – Un viaggio tra musica e racconti”.

Alla musica Urso alternerà aneddoti e racconti sulla sua vita, parlando appunto di questo “viaggio” che lo ha spesso portato lontano dallo Stretto, a cui è profondamente legato. In estate (qui l’articolo), proprio ai microfoni di Tempostretto, lo ha confessato: “Messina è sempre nel mio cuore”. E lo ha raccontato anche a Domenica In proprio pochi giorni fa, durante un’intervista a Mara Venier alla quale ha spiegato di aver dato inizio al suo percorso con la propria casa discografica e di essere tornato in Italia dopo un tour in Canada di cui è molto soddisfatto. All’appuntamento il 16 gennaio al teatro Vittorio Emanuele ci saranno tanti messinesi ma non solo, per sostenere un artista che porta alto il nome di Messina e della Sicilia in tutto il mondo.