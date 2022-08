Alberto Urso a Messina. L'incontro con il sindaco e il saluto a chi segue Tempostretto VIDEO - Tempostretto

Il popolarissimo cantante nella "sua città", a Palazzo Zanca, in attesa di continuare la tournée internazionale

MESSINA – Alberto Urso nella “sua” città in visita a Palazzo Zanca. Un incontro privato con il sindaco Basile stamattina in attesa di continuare la tournée internazionale. Ha affermato il vincitore di “Amici” e ormai lanciato a livello internazionale davanti a Palazzo Zanca: “Tornare a casa è sempre bello e mi fa piacere incontrare il nostro sindaco. Il mio desiderio più grande? Un concerto per la mia città”.

“Un artista che porta Messina nel mondo”, lo ha definito Federico Basile.

Alberto Urso stamattina a Palazzo Zanca

Il tour internazionale con i “The Tenors” e “Messina sempre nel cuore”

Continua il cantante: “Qui ci sono i miei affetti e porto sempre Messina nel cuore. Sul piano professionale, sono in tour internazionale con i The Tenors. E, in particolare, il 15 settembre cantereremo per la Walt Disney. Una bella sorpresa. Nel frattempo, mando un saluto a lettrici e lettori di Tempostretto. E il mio è un arrivederci. Tante le novità che annuncerò presto”.