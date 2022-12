Mille giocattoli per i bambini di Messina, al via la raccolta - Tempostretto

Al via oggi l'iniziativa di solidarietà delle associazioni Morgana e gli invisibili Onlus. La consegna il 23 sotto l'albero di Piazza Cairoli

MESSINA – Dare a tutti i più piccoli la gioia di un regalo da mettere sotto l’albero, è sempre questo il motivo per il quale anche quest’anno le associazioni Morgana e Gli Invisibili Onlus rilanciano la catena di solidarietà per la raccolta di giocattoli da destinare ai bambini della città. La prima fase organizzativa dell’iniziativa prevede l’arduo obiettivo di raccogliere oltre 1000 giocattoli a partire da oggi, 12 dicembre.

La raccolta

La raccolta durerà fino al 20 dicembre e chiunque volesse contribuire può consegnare giocattoli nuovi o usati ed in buone condizioni: il pomeriggio nella sede dell’associazione Morgana in via del Vespro 57, dalle 16 alle 20; la sera del 15 dicembre, in occasione dell’evento ”La Notte dei regali”, una serata che si terrà nei locali dello Zeronovanta e che prevede come requisito essenziale per la partecipazione la consegna di un giocattolo nuovo o usato all’ingresso.

La consegna

La consegna avverrà in un clima di festa ed animazione nell’isola di Babbo Natale allestita sotto l’albero di Piazza Cairoli venerdì 23 dicembre a partire dalle 17 e fino alle 19 dove le famiglie messinesi potranno godere di spettacoli ed attrazioni per i bambini offerti dai volontari delle associazioni. Per ulteriori informazioni sulla raccolta di giocattoli e La Notte dei regali è possibile contattare le associazioni all’indirizzo email associazione.morgana@gmail.com oppure consultando la pagina Facebook/Instagram “Morgana – Associazione”.