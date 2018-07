S. Teresa: giochi, eventi e preghiera, 100 ragazzi accendono la piazza

S. TERESA DI RIVA. Si è conclusa l'ottava edizione del Minipalio cittadino in onore di S. Maria del Carmelo. L’omonima Associazione ha coinvolto un centinaio di ragazzi di età compresa tra i 6 ed i14 anni. Una settimana di giochi, eventi, animazione, e momenti di preghiera durante i ragazzi e le loro famiglie hanno partecipato con attenzione ed interesse. Il tema di quest'anno proposto da don Ettore Sentimentale e da don Francesco Giacobbe è stato: "Ascolta il tuo Cuore", che si è riproposto nell'attesissima Caccia al tesoro ed in gran parte delle serate.

Un plauso va ai 30 animatori volontari che hanno messo a disposizione della comunità gratuitamente il loro tempo libero. Tantissimi gli sponsor che spontaneamente hanno allietato i partecipanti con le loro specialità gastronomiche. Intervenuta l'Amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva che ha patrocinato l'evento. Agli assessori Lombardo e Trimarchi con la presidente Sturiale e Mariella di Bella è stato consegnato un quadro ricordo con le foto dei piccoli partecipanti. Consegnata durante la serata la maglia ricordo all'architetto Carmelo Casale ideatore del logo del Palio e del Minipalio, da lui donati alla comunità nel 1994 e nel 2010. Quella del Minipalio ormai è una formula certa e consolidata che i ragazzi ogni anno aspettano a completamento delle attività ludico, sportive, ricreative, aggregative, sociali e spirituali, che l'Oratorio S. Maria del Carmelo propone durante la stagione invernale.

L'appuntamento con i ragazzi e le loro famiglie prosegue nei prossimi giorni con le varie celebrazioni eucaristiche che si susseguiranno sino al 16 luglio (giorno dedicato alla Patrona), e giorno 20 luglio alle 20,45 con l'incontro dibattito del progetto proposto all'assessorato alla famiglia della regione Sicilia denominato "Web Consapevole". A quest' incontro del progetto parteciperanno, oltre alle Autorità, i genitori ed i ragazzi, anche un pool di esperti che approfondiranno le problematiche presenti sul web. Infine per il 31 luglio è stata organizzata una giornata ad Etnaland in cui già si è già registrato il tutto esaurito. Per solo dovere di cronaca questa é stata l'edizione degli "Azzurri", il resto dei colori in una spanna di punti. Il Palio che cresce chiude, ma le attività abbracciano tutto il resto del calendario, confermando il polo baricentrale e caleidoscopio di eventi ed obiettivi della Parrocchia santateresina intitolata alla Patrona, la Madonna del Monte Carmelo.