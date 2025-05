Minissale, una strada da via Colleoni a Piano Stella o Contrada Baglio: l’idea di Pergolizzi

Il presidente del Consiglio comunale ha inoltrato una richiesta a Basile e Mondello chiedendo di verificare la fattibilità per decongestionare il traffico

MESSINA – Per il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi a Minissale, in via Bartolomeo Colleoni, serve una strada. Lo ha spiegato in una richiesta formale indirizzata al sindaco Basile e al vicesindaco Mondello in cui ha evidenziato come al termine di via Bartolomeo Colleoni “la circolazione veicolare e pedonale risulta interrotta da un fondo sterrato presuntivamente di proprietà IACP. Ciò impedisce il collegamento con le vie limitrofe”.

Pergolizzi e la “discontinuità” di oggi

Un “discontinuità”, secondo Pergolizzi, che “riduce l’accessibilità dell’intero quartiere, specialmente in situazioni di emergenza; preclude l’utilizzo di un percorso che la protezione civile ha individuato quale direttrice prioritaria per il raggiungimento del punto di raccolta più prossimo; contribuisce ad aumentare i tempi di percorrenza e la congestione del traffico su arterie alternative già fortemente gravate”.

Le richieste

Da questa situazione il presidente del Consiglio comunale è quindi passato alla proposta di “programmare la realizzazione di un nuovo asse stradale o l’apertura controllata del varco esistente, che colleghi la via Bartolomeo Colleoni con la Contrada Baglio o con Piano Stella/San Filippo”. Quindi chiede, come passi operativi, di avviare un tavolo tecnico congiunto tra Comune, protezione civile, IACP e seconda municipalità, la verifica catastale e giuridica della proprietà dei terreni così da capire se procedere o meno con espropri o accordi, la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica così da arrivare all’individuazione di risorse e alla programmazione delle fasi esecutive.