Minutoli: “Esposto alla polizia giudiziaria per la strage di gatti”

Lo ha presentato l'assessore: "L'amministrazione vuole fare chiarezza"

MESSINA – “L’amministrazione comunale vuole fare chiarezza sulla strage di gatti avvenuta al rifugio Don Blasco. Per questo motivo, ho presentato un esposto alla polizia giudiziaria e, nel frattempo, sono in corso le indagini della polizia municipale”. L’assessore competente Massimiliano Minutoli aggiorna sul caso inquietante dell’uccisione di una quindicina di gatti.

Da parte sua, il consiogliere Alessandro Russo del Partito democratico, ha presentato un’interrogazione urgente rivola al sindaco Basile e all’assessore Minutoli: “Si accertino eventuali responsabilità comunali. Dalla comunicazione sul canale social del Rifugio “Don Blasco” viene riferito che l’accesso alla struttura del rifugio sarebbe possibile attraverso un cancello laterale, posto in via Santa Cecilia, chiuso con catena e lucchetti. E le cui chiavi, testualmente, “sono in possesso di qualche referente del Comune di Messina”. Al riguardo. si ricorda che la legge attribuisce all’ente locale comunale la competenza e la responsabilità della cura e della tutela degli animali randagi, in maniera tale che ne sia assicurata la sopravvivenza e in generale il rispetto e la dignità, oltre che una sistemazione che possa consentirne il riparo e il controllo”.

L’immagine è di repertorio.

