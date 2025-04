Mirko Cantello lascia la Dc e torna al gruppo misto

La comunicazione ufficiale al presidente Pergolizzi del Consiglio comunale a due giorni dalla sospensione dopo il caso "provinciali"

MESSINA – Due giorni dopo la sospensione per il caso del voto alle elezioni provinciali di secondo livello, Mirko Cantello ha lasciato la Dc ed è tornato nel gruppo misto del Consiglio comunale di Messina. L’annuncio è stato dato dal presidente Nello Pergolizzi che ha letto in aula la comunicazione fatta pervenire dal vice presidente, ratificando quindi l’addio al partito.

L’avventura di Cantello nella Dc è durata appena due mesi. Il 21 febbraio scorso, infatti, era stato annunciato il suo ingresso nel partito, che aveva portato a due i consiglieri della Dc in Consiglio (l’altro è il capogruppo Giovanni Caruso). Ora il dietrofront dopo il botta e risposta avvenuto tra lo stesso Cantello e Giovanni Frazzica, segretario provinciale del gruppo. Quest’ultimo ha attaccato il consigliere accusandolo di “avere posizionato il suo importante voto ponderato su una formazione politica diversa dalla Dc, che pure lo aveva messo in lista”. Una vicenda interna deflagrata in breve tempo.