Mobilità sostenibile: "Il servizio di monopattini e bici a noleggio passi dal Consiglio" - Tempostretto

Dario Carbone chiede la convocazione della società Elerent per parlare delle modalità di utilizzo. Tra gli altri temi anche dossi e riduttori di velocità

MESSINA – L’arrivo di monopattini e bici elettriche a noleggio in città continua a far discutere. Mentre il dibattito sulle tariffe è entrato nel vivo già sabato scorso, alla presentazione in Piazza Duomo, i mezzi della società Elerent hanno iniziato a girare per le vie di Messina. Intanto, però, sono è stato il consigliere di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, a chiedere che si parli del servizio, e di altri argomenti che riguardano la mobilità sostenibile, in prima commissione.

Carbone ha chiesto “la convocazione della società Elerent che è stata dichiarata aggiudicataria del servizio di noleggio di monopattini e bici elettriche così da illustrare le modalità del servizio; ulteriormente è stata ricordata la necessità di discutere, viste le richieste pregresse cadute nel dimenticatoio, circa due tematiche quali la predisposizione di dossi o riduttori di velocità sul viale Italia alla luce dei numerosi e gravi incidenti stradali e sulla riapertura del varco tra il viale Regina Elena e la via Ecuador”.

E Carbone ha anche ribadito l’esigenza di convocare “vertici di RFI e del dipartimento competente per la realizzazione della pista ciclopedonale panoramica da realizzarsi nello spettacolare tratto di ferrovia dismessa tra Camaro e Gazzi”.