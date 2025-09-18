 Mobilitazione pro Gaza della CGIL a Reggio Calabria

Mobilitazione pro Gaza della CGIL a Reggio Calabria

Redazione

Mobilitazione pro Gaza della CGIL a Reggio Calabria

Tag:

giovedì 18 Settembre 2025 - 15:54

Nel pomeriggio presidio a *Reggio Calabria* alle ore 17 su corso Garibaldi, presso la Scalinata del Teatro Cilea

In seguito alle tragiche notizie che arrivano da Gaza rispetto all’invasione dei territori palestinesi e i continui attacchi israeliani in Cisgiordania, la Cgil Calabria condividendo l’urgenza di una risposta radicata e diffusa del mondo del lavoro, indice per domani 19 settembre due ore di sciopero e/o assemblee nei luoghi di lavoro e sarà presente sui territori con presidi e mobilitazioni.

Si inizierà dal Lungomare di *Catanzaro Lido* alle 10.30 con una manifestazione presso il monumento dei Caduti al Mare. All’iniziativa aderiscono anche Arci, Anpi e Libera.

Nel pomeriggio presidio a *Reggio Calabria* alle ore 17 su corso Garibaldi, presso la Scalinata del Teatro Cilea. Manifestazione anche a *Cosenza* alle ore 17.30 a Piazza Kennedy.

La Cgil ribadisce la necessità di fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flottilla, come priorità immediate.

L’organizzazione chiede che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si fermerà la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania e sostiene il riconoscimento dello Stato di Palestina e la rimozione dell’embargo umanitario.

Dal governo italiano la Cgil pretende una posizione chiara e netta non più rimandabile dopo l’invasione di Gaza e il riconoscimento da parte dell’Onu del genocidio in corso. L’indifferenza non è mai stata ammissibile e non lo è ancora di più ora. I governi e le istituzioni internazionali hanno il dovere di adoperarsi per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Area “ex I Hub”, ultime demolizioni a fine mese. “Sarà necessario chiudere il Cavallotti” VIDEO
Villa Pugliatti, il Tar respinge il ricorso del Comune di Messina: confermato il vincolo storico
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED