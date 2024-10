Modica: “Non abbassiamo la guardia, loro bravi in ripartenza”

Vigilia di Messina-Monopoli, decima giornata di campionato, le dichiarazioni dei due allenatori

MESSINA – “Incontriamo una grande squadra che ha fatto tanti punti fuori casa e gioca un calcio di ripartenze importanti – così mister Modica presentando la sfida di domani contro il Monopoli – Loro hanno una buona organizzazione di gioco e sono allenati da un ottimo tecnico, dobbiamo essere bravi a pensare che sarà un Trapani bis. Tutte le partite sono complicate e presentano insidie, non dobbiamo abbassare la guardia perché non siamo in condizioni di permettercelo. Cercheremo di dare vita ad una gara equilibrata”.

Il Monopoli è terzo in classifica a 17 punti, a pari merito con altre due formazioni, in trasferta ha un ruolino di marcia invidiabile con quattro vittorie e una sconfitta. Come numero di reti segnate ha lo stesso bottino del Messina, dieci, ma in difesa fa la differenza in virtù delle sole quattro reti incassate è la miglior difesa del girone.

Non si sbilancia il tecnico, anche per non dare un vantaggio agli avversari, su infortunati in casa Messina: “La squadra, con quelli che sono a disposizione, sta bene. Qualche infortunato lo abbiamo ma il gruppo ha avuto sollecitazioni importanti e ha sempre risposto bene ed è la nota più bella. Ho fiducia in tutti a prescindere dagli interpreti di domani. Abbiamo dato sempre la sensazione di poter combattere contro tutto e tutti”. Dall’altra parte anche mister Colombo deve fare i conti con l’infermeria piena, tra loro anche l’ex Angileri, gol vittoria nell’ultima giornata e sicuro assente domani non essendo tra i convocati.

Un’ultima considerazione sugli allenamenti inconsueti delle ultime settimane e sulla notizia che presto sarà a disposizione anche il Franco Scoglio: “L’avevo già specificato che ci siamo adattati a tante situazioni difficili per allenarci, leggo con tanto piacere che è stata fatta la convenzione e sono felice che qualche volta potremo entrare al San Filippo. Nello specifico dell’allenamento nel campo a sette è stata un’esigenza mia per fare una seduta intensa. Ora – conclude Giacomo Modica – avremo modo di entrare finalmente al San Filippo che per dieci giornate non avevo ancora visto”.

La vigilia in casa Monopoli

Alberto Colombo, allenatore del Monopoli in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Rientrerà De Risio tra i convocati e valutiamo le condizioni di Vazquez e Angileri. Il morale è buono e la squadra ha lavorato bene questa settimana. Il Messina viene da tre partite importanti sotto il profilo delle prestazioni contro tre grandi squadre. Saremo di fronte ad una squadra che sta bene sotto il profilo tecnico tattico e anche fisico stanno molto bene. Sono giovani, hanno un’età media molto bassa, e sarà un’altra partita sul filo dell’equilibrio e l’atteggiamento farà la differenza. Anatriello sta facendo un grande campionato ma non può essere il solo fermarlo la chiave del match, dobbiamo lavorare di squadra, dobbiamo essere intensi, cattivi e arrabbiati”.

Articoli correlati