Redazione

Molestie e minacce di morte all’ex compagna: braccialetto elettronico per un 63enne

sabato 29 Novembre 2025 - 11:46

Disposto il divieto di avvicinamento. L'uomo non ha accettato la rottura e ha perseguitato la donna, monitorandone anche gli spostamenti

PATTI – Il gip di Patti Eleonora Vona, su richiesta della Procura, ha disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di un 63enne di Capo d’Orlando. L’uomo è gravemente indiziato di “atti persecutori” contro l’ex compagna. Dal dicembre 2024 a oggi, secondo le indagini condotte dai carabinieri, ha più volte molestato e minacciato, anche di morte, la donna.

Inoltre, non accettando la rottura della loro storia, l’ha perseguitata monitorando gli spostamenti attraverso filmati di telecamere di videosorveglianza di cui disponeva per ragioni lavorative. Il quadro indiziario è aggravato da decine di telefonate e messaggi con cui ha tempestato l’ex compagna.

La donna ha vissuto in un “perdurante stato di ansia e paura, unitamente a un fondato timore per la propria incolumità”. E così è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico. Gli accertamenti proseguiranno ancora.

