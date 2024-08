Mondello-Sciacca, lo scontro continua: “Palla in tribuna perché senza argomenti”

Il vicesindaco ha risposto ancora all'ingegnere, che lo aveva attaccato su Pnrr e messa in sicurezza del territorio

MESSINA – È ancora scontro tra l’ingegnere Gaetano Sciacca e il vicesindaco Salvatore Mondello. Il botta e risposta tra i due, partito dalle critiche avanzate dal primo sulla messa in sicurezza e i fondi Pnrr, è proseguito con la risposta di Mondello, a cui poi è seguita la controreplica dello stesso Sciacca. A distanza di alcune ore da quest’ultima, è stato nuovamente il vicesindaco ha rispondere.

Mondello: “Butta la palla in tribuna chi non ha argomenti”

“Caro Sciacca – inizia la sua nota -. Buttare la palla in tribuna perché non si hanno argomenti è davvero una soluzione poco edificante. Questa discussione, che appare piuttosto sterile, sembra essere alimentata dalle aspirazioni personali dell’ingegnere, che, ora privo di impegni pubblici, cerca visibilità in modo poco costruttivo. Noi, al contrario, siamo concentrati sul nostro impegno verso la collettività e sul proseguimento delle nostre attività e programmazioni. Le polemiche non ci interessano; preferiamo dedicare il nostro tempo alla realizzazione concreta dei nostri progetti”.

L’attacco politico

Poi Mondello ha proseguito: “Riguardo alle accuse dell’ingegnere Sciacca rispetto ai tentativi di screditare le persone, non riteniamo utile né opportuno rispondere a tali accuse. Qualora Sciacca ritenesse di essere più bravo si ripresenti alle prossime competizioni politiche, riceverà, come in passato, una risposta che riflette il giudizio della cittadinanza. Sciacca ha avuto la possibilità di servire la nostra città, ma ha scelto di dimettersi dalla carica di consigliere comunale per assumere ruoli di prestigio presso la Regione tradendo così la fiducia dei cittadini. Vogliamo ricordare che l’ex candidato sindaco dei 5 Stelle, Gaetano Sciacca, sconfitto nelle elezioni, ha scelto di abbandonare il suo ruolo di consigliere comunale per assumere un incarico regionale su input di un partito diverso diverso da quello dei 5 Stelle di cui era stato candidato sindaco”.

E l’aspetto tecnico

Poi l’aspetto tecnico: “Quanto alle questioni tecniche, l’assessore e la giunta non devono fornire spiegazioni particolari a Sciacca, poiché tutte le informazioni dettagliate sono disponibili nelle relazioni periodiche, che inviterei a consultare. Lei stesso ha dovuto ammettere che il processo di assegnazione dei fondi e le relative procedure del Pnrr sono state spiegate in modo chiaro e corretto, ma non si capisce poi quale sarebbe il nesso tra la difesa del suolo e i cordoli o le piste ciclabili. Riguardo poi la vicenda del Commissario contro il dissesto idrogeologico non si può credere che Sciacca sostenga che lo stesso deve intervenire in danno. Quei commissari sono anacronistici caro ingegnere”.

“Oggi – ha concluso Mondello – il commissario contro il dissesto idrogeologico è l’unico soggetto che, a prescindere ‘… esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento’, come prevede l’articolo 36 ter del DL 77/2021, cioè il decreto semplificazioni del PNRR. Lo legga Sciacca prima di rilasciare dichiarazioni senza fondamento e vedrà che i fondi PNRR per il Dissesto Idrogeologico sono assegnati esclusivamente al Commissario al quale dovrebbe chiedere che fine hanno fatto”.