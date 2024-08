Pnrr, Mondello replica a Sciacca: “Accuse infondate, dice cose sbagliate e fuorvianti”

Il vicesindaco ha risposto all'ingegnere, dopo l'attacco ricevuto sui fondi: "La sua è disinformazione, dovrebbe documentarsi"

MESSINA – Alle polemiche dell’ingegnere Gaetano Sciacca, presidente del Comitato cittadino “Messina 3S – Sviluppo, Sostenibilità, Sicurezza”, ha risposto il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello. Si parla di Pnrr e dell’utilizzo dei fondi. Mondello sostiene che “è doveroso fare chiarezza su alcuni punti cruciali riguardanti l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e le presunte responsabilità amministrative correlate. È sorprendente che un ex dirigente di ‘alto livello’, quale l’ingegnere Sciacca, dimostri una così evidente carenza di conoscenza in materia di gestione amministrativa e di fondi pubblici”.

“La sua affermazione secondo cui i fondi Pnrr potrebbero essere impiegati liberamente per qualsiasi tipo di opera o intervento – ha continuato il vicesindaco – è non solo errata, ma denota una grave ignoranza delle regole di allocazione e gestione di tali risorse. I fondi del Pnrr sono assegnati dal governo nazionale con destinazioni ben precise, strutturati secondo missioni e componenti specifiche delineate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le finalità e le opere finanziabili con questi fondi sono stabilite da Roma attraverso bandi e convenzioni che i ministeri competenti stipulano con gli enti beneficiari. Non è quindi prerogativa dei comuni, né di alcun altro ente beneficiario, decidere autonomamente come utilizzare queste risorse”.

Mondello: “Affermazioni fuorvianti”

Mondello ha proseguito: “Affermazioni contrarie sono non solo fuorvianti, ma rischiano di confondere l’opinione pubblica sulla reale portata e finalità del Pnrr. Inoltre, è importante sottolineare che il Pnrr non prevede interventi di manutenzione straordinaria, un fatto che l’ingegner Sciacca sembra ignorare. Questa disinformazione solleva legittimi dubbi sulle sue competenze amministrative, soprattutto in relazione alla sua pretesa di poter gestire efficacemente una città come Messina con una così scarsa conoscenza dei fondi extrabilancio destinati alla nostra città. Per quanto concerne i fondi del Pnrr destinati alla difesa del suolo, questi sono assegnati direttamente al Commissario contro il dissesto idrogeologico, che in Sicilia è rappresentato dal Presidente della Regione”.

E infine ha concluso: “La gestione e la destinazione di tali fondi per la sistemazione dei torrenti e altri interventi critici sono quindi di esclusiva responsabilità del commissario e della sua amministrazione. Invece di lanciare accuse infondate contro l’amministrazione comunale, l’ingegnere Sciacca dovrebbe rivolgere le sue domande ai suoi referenti politici e chiedere conto della gestione di queste risorse. In conclusione, invitiamo l’ingegnere Sciacca a documentarsi meglio prima di esprimere pubblicamente giudizi così avventati e inesatti. Una comprensione più approfondita dei meccanismi amministrativi e delle normative vigenti non solo gioverebbe al dibattito pubblico, ma permetterebbe anche di evitare disinformazione tra i cittadini di Messina”.