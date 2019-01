Dl 16 al 18 gennaio Open Day negli Istituti Minutoli, Quasimodo, Cuppari

Si svolgerà nei giorni 16, 17, 18 gennaio dalle 15,30 alle 17,30 l’Open Day presso l’Istituto Minutoli Quasimodo Cuppari.

Il 16 sarà l’Istituto Quasimodo ad essere aperto all’ospitalità dei genitori per far conoscere gli indirizzi di studio che caratterizzano la scuola, nonché tutte le dotazioni, palestre, campo di calcetto, laboratori, punto di ristoro che offrono servizi di qualità all’utenza. Al Quasimodo i ragazzi possono acquisire il diploma Tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Turismo; inoltre, possono prepararsi al mondo scientifico e universitario attraverso l’indirizzo Liceo Scientifico che, nel tempo ha dimostrato la sua affidabilità e innovatività. Gli studenti potranno, altresì, partecipare alla novità del Museo Interattivo Exhibit che è già attivo all’interno della scuola con importanti esperimenti ludico-didattici e che, molto presto, sarà presentato ufficialmente alla città.

Il 17 toccherà al Minutoli ove sono attivi gli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Biotecnologie Sanitarie e Ambientali e dove gli studenti e le famiglie, oltre a fruire di una palestra di circa 1000 mq, di un nuovo campo di calcetto, di laboratori all’avanguardia nel campo della biologia, della microbiologia, della chimica, della topografia, potranno prendere parte agli esperimenti realizzati nel nuovo FAB LAB con l’uso di stampanti tridimensionali e droni e ottenere informazioni per gli sbocchi lavorativi nella Stanza delle Professioni.

Il 18 sarà la volta del Cuppari. Nel meraviglioso scenario del Monastero benedettino di San Placido Calonerò gli studenti e le loro famiglie potranno visitare la cantina vitivinicola, l’enoteca provinciale, i vigneti, i laboratori e le attrezzature sportive e potranno conoscere i programmi e gli sbocchi professionali collegati all’indirizzo Agrario, Agroalimentare, Agroindustriale e Agrituristico.

Tutti coloro che decideranno di iscriversi alla nostra scuola potranno avvalersi di un servizio di consulenza, potranno richiedere i libri in comodato d’uso gratuito e potranno fruire di un sistema di comunicazione elettronico che in diversi modi aggiorna le famiglie sulla situazione scolastica dei figli.

La scuola essendo centro autorizzato dà a tutti i suoi studenti la possibilità di conseguire le certificazioni informatiche ECDL ed EIPASS e quelle linguistiche Cambridge e Trinity.

Tutti gli studenti, infine, potranno prendere parte ad importanti esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, anche all’estero tramite l’Erasmus e aderire all’Apprendistato di I Livello con il catalogo regionale di cui la scuola fa parte.