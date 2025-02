Mongiuffi Melia. Situazione critica dopo il maltempo,”rischiamo l’isolamento”

Il sindaco D'Amore lancia l'allarme e chiede aiuto alla Città metropolitana: "Crolli e danni ovunque"

MONGIUFFI MELIA – Danni ingenti nel piccolo centro collinare della Valle del Ghiodaro dopo gli eventi alluvionali dei giorni scorsi e il rischio concreto di isolamento. A lanciare l’allarme è il sindaco Rosario D’Amore. “Si sono verificate diverse frane in tutto il territorio comunale ed in particolar modo lungo la Sp 11 Letojanni-Mongiuffi Melia – spiega il primo cittadino -. In base ai sopralluoghi effettuati dai responsabili della Città metropolitana prontamente giunti sui luoghi si è constatato il pericolo per la caduta di massi presso la galleria di Postoleone, la frana di notevoli dimensioni sulla Sp 11 Letojanni-Mongiuffi Melia in prossimità del centro abitato di Melia dove è franato un tratto della carreggiata nei pressi del campo sportivo causato dallo smottamento del terreno fino al crollo di parte della carreggiata che è precipitata nella scarpata con il verificarsi di una voragine di grandi dimensioni”.

La situazione

Ancor più grave la situazione sull’arteria stradale nei pressi del ponte di collegamento con il centro abitato di Mongiuffi dove la cospicua pioggia e il torrente in piena hanno ulteriormente eroso le pareti perimetrali e i piloni di sostegno del ponte. Gravi danni anche in contrada Aeropomo dove si è verificato il cedimento di parte della carreggiata che ha procurato una voragine di notevoli dimensioni con limitazione della carreggiata.

In contrada Fanaca inoltre si sono verificati crolli in diversi punti della carreggiata e di parte del costone antistante il Santuario della Madonna della Catena. Anche nelle altre frazioni le strade di collegamento con Larderia, Olivarella, Acquacasa sono stati riscontrati ingenti danni sulla carreggiata che hanno determinato anche il crollo di parte dell’impianto di fornitura dei pali dell’energia elettrica.

“Siamo in attesa di interventi”

“Noi – ha aggiunto il sindaco D’Amore – abbiamo subito messo in atto tutto ciò che nelle possibilità del Comune in collaborazione con i responsabili della Città metropolitana per i primi interventi. Adesso siamo in attesa dei provvedimenti in merito alle urgenze ed in particolare delle frane sulla Sp 11 e del ponte di collegamento al fine di evitare il prolungarsi dei disagi ai cittadini visto che il servizio Interbus e i mezzi pesanti non possono transitare vista la limitazione della carreggiata. Occorre scongiurare il rischio di isolamento – ha concluso D’Amore – visto che le frane hanno riguardato il lato sud collegamento Sp 11 verso Letojanni) e il lato nord (collegamento verso Roccafiorita e Limina) uniche vie di uscita e accesso del nostro borgo”.