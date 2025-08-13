Monte di Pietà, lunghe file per il concerto e c’è chi è costretto ad andare via

Una nostra lettrice denuncia una cattiva organizzazione

Ieri sera, al Monte di Pietà, è andato in scena il “Tributo a Franco Battiato”, con il Coro lirico siciliano e la partecipazione di Mario Venuti e Rita Botto. Ma non tutto è andato per il verso giusto.

“Lunghe file fin in via 24 Maggio – racconta una nostra lettrice – e cancelli aperti solo alle 20.45, un quarto d’ora prima dell’orario previsto d’inizio. Quando riusciamo finalmente a entrare in platea, con enorme sdegno vediamo la maggior parte dei posti occupati da persone che certamente non erano in fila con noi. Tra posti “riservati alle autorità” e gente che abbiamo poi saputo essere stata fatta accedere dall’ingresso laterale, non riusciamo a trovare un posto a sedere. Alle nostre proteste e alla richiesta di poter parlare con un responsabile dell’evento ci viene risposto: ‘Non sappiamo nulla, l’evento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti'”.

“E già questo suona come una presa in giro, poiché i posti erano già esauriti ancor prima che il ‘pubblico comune’ accedesse in platea. A questo punto desidero sottolineare l’incapacità da parte degli organizzatori e il fallimento della gestione di un evento che avrebbe dovuto essere modulato in maniera totalmente diversa, anche con una prenotazione on-line, in modo da dare a tutti la possibilità di assistere e non solo agli entrati ‘per vie traverse’. In tanti abbiamo rinunciato ad assistere allo spettacolo in piedi, sia perché già provati da più di un’ora di fila e poi preoccupati dalla circostanza che il sito era strapieno di gente accalcata con conseguente pericolosità in caso si fosse presentato un qualsiasi problema”.