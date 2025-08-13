Monte di Pietà, lunghe file per il concerto e c’è chi è costretto ad andare via

Una nostra lettrice denuncia una cattiva organizzazione
Ieri sera, al Monte di Pietà, è andato in scena il “Tributo a Franco Battiato”, con il Coro lirico siciliano e la partecipazione di Mario Venuti e Rita Botto. Ma non tutto è andato per il verso giusto.
“Lunghe file fin in via 24 Maggio – racconta una nostra lettrice – e cancelli aperti solo alle 20.45, un quarto d’ora prima dell’orario previsto d’inizio. Quando riusciamo finalmente a entrare in platea, con enorme sdegno vediamo la maggior parte dei posti occupati da persone che certamente non erano in fila con noi. Tra posti “riservati alle autorità” e gente che abbiamo poi saputo essere stata fatta accedere dall’ingresso laterale, non riusciamo a trovare un posto a sedere. Alle nostre proteste e alla richiesta di poter parlare con un responsabile dell’evento ci viene risposto: ‘Non sappiamo nulla, l’evento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti'”.
“E già questo suona come una presa in giro, poiché i posti erano già esauriti ancor prima che il ‘pubblico comune’ accedesse in platea. A questo punto desidero sottolineare l’incapacità da parte degli organizzatori e il fallimento della gestione di un evento che avrebbe dovuto essere modulato in maniera totalmente diversa, anche con una prenotazione on-line, in modo da dare a tutti la possibilità di assistere e non solo agli entrati ‘per vie traverse’. In tanti abbiamo rinunciato ad assistere allo spettacolo in piedi, sia perché già provati da più di un’ora di fila e poi preoccupati dalla circostanza che il sito era strapieno di gente accalcata con conseguente pericolosità in caso si fosse presentato un qualsiasi problema”.
Sempre a lamentarsi…..Messinese doc…..aggratisss che t’aspettavi????
Siamo alle solite Calimero!
Purtroppo credo la stessa cosa accadrà per il concerto dei THE KOLORS previsto il 22 Agosto. All’inizio la vendita dei biglietti con il contributo di € 1,50 non era limitata a 2 biglietti per contatto e quindi alcune persone hanno acquistato un numero maggiore di biglietti che quindi si sono esauriti nel giro di poche ore. E poi questi eventi pubblici, gratuiti, organizzati con i soldi di tutti i cittadini, dovrebbero tenere conto della tipologia dello aperta spettacolo. I the kolors non necessitano di un’arena con posti a sedere ma di un’area in cui il pubblico, tipo concerto, possa cantare e ballare, con possibilità di ingresso libero per tutti o di un’area come uno stadio per un numero maggiore di presenze.
Qst perché l’evento era gratis. Un prezzo, anche politico, magari avrebbe scoraggiato gli addetti a fare entrare amici e parenti.
Ieri sera anch io al
Monte di Pietà
Piena la risposta all iniziativa
Carente L organizzazione con conseguente notevole disagio per gli spettatori associato a procedure da “”accesso secondario di basso profilo
Che sia un ‘esperienza da cui trarre il dovuto insegnamento per gli organizzatori
NOTA POSITIVA :Messina c è diamole adeguata dignità
Nani lei non c’era.
Hanno fatto entrare persone di straforo dall’ingresso secondario.
I posti, parecchi, erano occupati molto tempo prima della apertura.
Chi ha fatto entrare quelle persone dall’ingresso di servizio?
Ci siamo anche beccati le prediche di chi, venuto dal nord
, si doleva di come le cose al sud spesso non cambiano.
Le dirò di più, prima di aprire l’ingresso principale, le persone che protestavano giustamente al secondario perché resesi conto di quanto accadeva, sono state fatte entrare anche loro.
Una decina, per evitare che le proteste montassero.