Montepiselli. “Da mesi poca acqua a Fondo Miceli”

Il consigliere Coletta ha scritto agli assessori Caminiti e Carreri e al presidente Amam: "Serve una modifica del collegamento della rete idrica"

MESSINA – “I residenti di Fondo Miceli, a Montepiselli, da mesi lamentano problemi di erogazione idrica ridotta e con bassa pressione, spesso insufficiente a raggiungere i primi piani delle abitazioni, o a riempire i serbatoi. Il problema è noto ad Amam che su mia richiesta il 2 aprile scorso ha effettuato un sopralluogo congiunto con verifiche a campione in alcune abitazioni. È stata riscontrata una bassa pressione e una durata di erogazione ridotta, ma nel contempo non sono state rilevate perdite nella distribuzione del quartiere”. Così il consigliere della IV Municipalità Renato Coletta, del Partito democratico.

E ancora: “I disagi purtroppo a carico dei residenti sono all’ordine del giorno. Ognuno si è dovuto attrezzare acquistando i motori necessari per garantire un minino di pressione per accendere le caldaie a gas e poter disporre di un flusso di acqua decente per poter riempire i serbatoi. Con nota inoltrata oggi agli assessori Caminiti e Carreri, e per conoscenza al presidente di Amam Alibrandi, ho richiesto la modifica del collegamento della rete idrica di Fondo Miceli, così come avvenuto l’anno scorso in un complesso di via Delle Mura, con esito positivo”.

Conclude Coletta: “L’assessore Carreri mi ha prontamente contattato per verificare con Amam gli interventi attuabili”.

