Mooveit Festival, premiate le quattro eccellenze messinesi FOTO - Tempostretto

Redazionale. Ecco chi ha vinto nelle categorie: pizza, hamburger, focaccia e braciole

REDAZIONALE – Mooveit, azienda di delivery messinese che ha già fatto parlare tanto di sé negli scorsi mesi, ha concluso il Mooveit Festival 2023. Puntare i riflettori sulle attività del territorio. Questo l’obiettivo del Mooveit Festival, inaugurato a Piazza Cairoli lo scorso 12 marzo, protrattosi fino al primo maggio con una serie di sconti sulla piattaforma/APP iOS e Android Mooveit, e quattro contest che hanno coinvolto i ristoratori e le macellerie della città. Pizza, hamburger, focaccia per i ristoranti e le braciole messinesi per le macellerie.

L’evento conclusivo

L’evento conclusivo del Mooveit Festival ha inaugurato l’inizio dell’estate nella meravigliosa cornice dello Stretto, con una grande festa in musica sul mare dedicata proprio a chi ha deciso di credere e investire in città. Sabato scorso, al lido La Punta Beach (via Fortino Torre Faro) con Mooveit, Tempostretto e Radio Zenith in diretta con Teresa Impollonia un pomeriggio di musica e divertimento insieme ai Dj Mnemonico, Lamberti e D’Angelo che ha avuto inizio con la premiazione delle eccellenze messinesi vincitrici del contest: Basilicò per la migliore pizza di Messina, Number One per il miglior hamburger di Messina, Falcone per la migliore focaccia di Messina e Lombardo per le migliori braciole di Messina.

Ha partecipato all’evento conclusivo l’editore di Tempostretto Pippo Trimarchi.

Decretati i vincitori

Quali sono le migliori della città? Gli utenti hanno decretato i vincitori dopo una “nomination” e una successiva “votazione” per ciascuna categoria. Nella prima fase gli utenti hanno avuto modo di scrivere liberamente i preferiti sulla pagina Facebook di Tempostretto. Le cinque attività più nominate sono passate alla seconda fase al termine della quale hanno avuto la meglio le più votate attraverso like e reaction. Il coinvolgimento, l’entusiasmo con il quale la comunità ha partecipato ai contest è stato davvero eccezionale.

In migliaia hanno espresso la propria preferenza

Migliaia di persone hanno espresso la loro preferenza dando enorme seguito all’iniziativa del gruppo di imprenditori messinesi di Mooveit, che puntava proprio a dare spazio a chi negli ultimi anni ha sofferto la tempesta economica e ha scelto di continuare a investire in città creando valore. Storie della comunità sono state raccontate anche durante le dirette di Radio Zenith, media partner del Mooveit Festival, che ha dato voce ai tanti imprenditori scelti dagli utenti per la fase finale dei contest in trasmissione con Teresa Impollonia.