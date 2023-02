Morrissey a Taormina? Quella data “prenotata” che fa sognare i fan - Tempostretto

Non è ufficiale, ma l'ex leader degli Smiths potrebbe esibirsi in Sicilia per la prima volta

TAORMINA – Sarebbe la prima volta assoluta per Steven Patrick Morrissey, o più semplicemente Morrissey. Il cantautore inglese (nella foto in evidenza, tratta dalla sua pagina Fb) non si è mai esibito in Sicilia, né durante la sua ultima parte di carriera solista, né con la sua storica e amatissima band, gli Smiths. Ecco perché quella data “prenotata” col suo nome e inserita nella bozza del calendario della Commissione Anfiteatro Sicilia sta facendo sognare i fan. Il giorno indicato è quello del 4 giugno 2023, il luogo il Teatro Antico di Taormina. Nulla ancora di ufficiale, è bene sottolinearlo. Le prossime date confermate dall’entourage di Morrissey si fermano al prossimo mese di marzo.

I precedenti naufragati

Più volte in passato la Sicilia e l’ex Smiths si sono sfiorati. Il 15 luglio del 2006 il cantante inglese avrebbe dovuto tenere un concerto nell’anfiteatro di Zafferana Etnea. Data confermata e prevendite aperte, ma tutto saltò improvvisamente e senza tante spiegazioni. Si sa solo che Morrissey, quell’estate, cancellò la metà delle date del tour italiano, dimezzandole da sei a tre. A farne le spese furono i concerti di Sesto Fiorentino, Zafferana Etnea e Napoli per il Neapolis Festival. Qualche anno dopo, nel 2014, si tornò a parlare in concreto di una tappa dell’ex Smiths in Sicilia. Anche in quel caso venne prenotata una data, il 28 luglio, e sempre al Teatro Antico di Taormina. Ma alla fine non se ne fece nulla. Sarà questa la volta buona?