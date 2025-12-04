 È morto il boss Gerlando Alberti Junior. 40 anni fa l'omicidio di Graziella Campagna

È morto il boss Gerlando Alberti Junior. 40 anni fa l’omicidio di Graziella Campagna

giovedì 04 Dicembre 2025 - 13:20

Insieme a Giovanni Sutera era stato condannato all'ergastolo

Il 12 dicembre, tra pochi giorni, saranno trascorsi 40 anni dall’omicidio di Graziella Campagna. E proprio alla vigilia di questo triste anniversario è morto Gerlando Alberti Junior, oggi 78 anni e ai tempi 38, condannato definitivamente nel 2009 all’ergastolo, insieme al suo braccio destro Giovanni Sutera (oggi 67 anni e ai tempi 27), per l’assassinio della 17enne di Saponara.

La condanna per la giovane vittima

Alberti jr., un tempo elemento di spicco della mafia palermitana, da qualche tempo lottava contro una grave malattia che lo aveva costretto a spostarsi da Falcone a Palermo. Era nipote diretto di un altro noto esponente mafioso palermitano, Gerlando Alberti senior, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di “u paccarè”.

Venti anni di misteri e complicità

La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Graziella Campagna è nota per essere stata una delle più tormentate della storia recente. Le lunghe e complesse indagini furono caratterizzate, nel corso degli anni, da una serie di deviazioni investigative e da accertate interferenze da parte di esponenti istituzionali che ostacolarono la ricerca della verità e prolungarono i tempi della giustizia per oltre venti anni. L’omicidio risale al 12 dicembre 1985, la sentenza di condanna al marzo 2009.

