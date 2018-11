1968-2018 Gesellschaft Im Wandel, i 50 anni della contestazione giovanile

Si svolgerà negli spazi della Biblioteca Regionale la manifestazione “1968-2018 Gesellschaft Im Wandel – Società in cambiamento”, organizzata dall’Associazione Culturale Italo-Tedesca con il patrocinio della Repubblica Federale di Germania e dell’Università degli Studi di Messina e in collaborazione con il Goethe-Institut di Roma, la Biblioteca Regionale Universitaria “G. Longo” Messina, l’I.I.S. “La Farina-Basile” e DAF – Associazione Culturale.

La manifestazione, a ingresso libero, che si pone l’obiettivo di celebrare il cinquantennale della contestazione giovanile, verrà inaugurata venerdì 23 novembre alle ore 9.

Porteranno i saluti introduttivi Tommasa Siragusa, dirigente responsabile della Biblioteca Regionale Universitaria, Marvin Schnell del Goethe Insitut di Roma, Giuseppe Prestipino, dirigente dell’I.I.S. “La Farina-Basile” e Giuseppe Ministeri, presidente dell’Associazione Culturale Daf.

Gli interventi della Giornata di Studi saranno presentati da Antonia Gasparro. Successivamente Marco Centorrino, ricercatore presso il dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina, esporrà le dinamiche della rivoluzione culturale in Europa; il giornalista e fotografo berlinese Uwe Dannenbaum riporterà la propria testimonianza sulla realtà della contestazione studentesca a Berlino nel 1968; Giuseppe Restifo, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina, inquadrerà infine il periodo in Italia e in riva allo Stretto.

Alle 12 verrà inaugurata la Sezione Espositiva con la mostra fotografica “Berlin 1968 – Die Studenterevolte in Bildern / Berlino 1968”, La rivolta studentesca in immagini”, che raffigura l’argomento attraverso gli scatti di Uwe Dannenbaum, con l’allestimento a cura del prof. Cosimo Bevacqua dell’I.I.S. “La Farina-Basile”. Contestualmente avverrà anche l’apertura dell’esposizione bibliografia a tema, corredata da monografie e periodici attraverso un percorso curato dalla Biblioteca Regionale.

Alle ore 19.00, nel Salone di Rappresentanza della Biblioteca Regionale, avrà luogo la performance “Un sogno per Lenz. Omaggio al romanzo di Peter Schneider” , per la regia e interpretazione di Angelo Campolo, DAF - Associazione Culturale.

1968-2018 Gesellschaft im Wandel - Società in cambiamento

Biblioteca Regionale Universitaria “G. Longo” di Messina

La mostra sarà aperta dal 23 novembre all'8 dicembre 2018, dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00, mercoledì ore 15.30-17.30. Sabato 8 dicembre ore 10.00-13.30