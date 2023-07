Mostra falso tesserino per evitare la multa, denunciato - Tempostretto

E' un 65enne di Catania fermato dai Cc a Sant'Alessio con un coltello vietato

SANT’ALESSIO SICULO – Un cinquantenne messinese ed un 67enne della provincia di Catania sono stati fermati in auto durante un controllo dei Carabinieri. Avevano con sé un coltellaccio e sono quindi stati denunciati per porto abusivo di coltello di genere vietato. Per evitare la denuncia, uno di loro ha esibito un tesserino, di quello solitamente in uso agli appartenenti alle Forze dell’Ordine. Il distintivo era però falso. E’ stato quindi anche denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti.

Un ventenne è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Fermato dai militari dell’Aliquota Radiomobile, è stato trovato con addosso alcuni grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio e una cospicua somma di denaro. Tutto è stato sequestrato.

Altre 3 persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana, detenute per uso personale. Sono state quindi segnalati in Prefettura come consumatori. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno controllato oltre 70 persone e più di 40 autovetture con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada,tra cui la mancata copertura assicurativa, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.