La mostra “Terremoti d’Italia” guarda sia al passato che al presente

Inaugurata lo scorso 28 dicembre presso il Palcultura “Antonello da Messina”, la mostra “Terremoti d’Italia” compie un viaggio nella storia del nostro Paese e al contempo si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza unendosi alla campagna d’informazione “Io non rischio” promossa dalla Protezione Civile.

L’esposizione rientra tra le manifestazioni che il Comune di Messina, l’Assessorato Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale e Regionale di Protezione Civile hanno realizzato congiuntamente in occasione del centodecimo anniversario del 28 dicembre 2018.

La sopra citata “Io non rischio” è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. Soprattutto, è un’esortazione che va presa alla lettera. L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, ma è altrettanto vero che l’esposizione individuale a questi rischi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. Come ricorda la stessa Protezione Civile, siamo tutti impegnati in una pacifica battaglia per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.

La mostra “Terremoti d’Italia”, già visitata da numerose scuole e associazioni dato il suo forte carattere educativo, sarà aperta al pubblico fino a sabato 26 gennaio.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17, sabato dalle 8:30 alle 12:30

Prenotazioni:

Assessorato Cultura tel. 0907722501

Assessorato Protezione Civile tel. 0907722648