Motociclista a 100 km/h in via Garibaldi. Fermato, patente sospesa - Tempostretto

I vigili l'hanno bloccato all'altezza del Palazzo Inail. Dovrà pagare una multa di 543 euro

Stava percorrendo la via Garibaldi a 100 km/h, quand’è stato fermato dalla Polizia Municipale all’altezza del Palazzo Inail, alle 17.30 di oggi pomeriggio.

Un grosso rischio perché in una strada urbana, in pieno centro, attraversata da pedoni. Per fortuna non ci sono stati incidenti.

Per l’uomo è scattata una multa di 543 euro e la sospensione della patente di guida (da uno a tre mesi).

Un episodio che dovrebbe far riflettere sulla necessità di riposizionare i dossi che si trovavano lì e poi sono stati tolti.