Motoraduno, regata, infiorata e podismo. Eventi a Messina nel fine settimana - Tempostretto

Appuntamenti in piazza Duomo, a Bordonaro, Ganzirri e in centro città

Sabato 25, dalle ore 9.30 alle 10.30, 45 motocicli potranno sostare nel controviale lato sud di piazza Duomo, nell’ex area destinata alla fermata di autobus e trenini turistici. Il provvedimento è stato adottato in occasione di un motoraduno per fare ammirare ai partecipanti, provenienti da tutta Italia, la bellezza del Campanile del Duomo.

Infiorata 2022 a Bordonaro

Per consentire l’allestimento dell’Infiorata 2022, dalle ore 19 di sabato 25 alle 22 di domenica 26, saranno istituiti i divieti di sosta con zona rimozione coatta e di transito veicolare, con la collocazione della necessaria segnaletica stradale e di idonee barriere, in via Cianciolo a Bordonaro, nel tratto compreso tra la Chiesa Santa Maria delle Grazie e piazza Semiramide

Regata di canoa al lago di Ganzirri

Domenica 26, dalle ore 7 alle 16.30, in occasione della regata di canoa in programma al lago di Ganzirri, sarà interdetto il transito nel tratto di marciapiede lato lago di via Lago Grande, nel tratto compreso tra i numeri civici 30 e 89, provvedendo a deviare il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indicazione e con l’ausilio di movieri. Istituito inoltre il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, lato lago di via Lago Grande nel corrispondente tratto.

Manifestazione podistica “XXIII Trofeo Padre Annibale”

Per domenica 26 il Servizio Mobilità Urbana ha previsto limitazioni viarie per lo svolgimento della manifestazione podistica di corsa su strada “XXIII Trofeo Padre Annibale”. Pertanto domenica 26, dalle ore 7 sino alle 13 vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito veicolare nelle seguenti strade: 1) via C. Battisti, compresa corsia riservata (tratto tra le vie S. Cecilia e Cannizzaro); 2) via Fabrizi (tratto compreso tra le vie Ghibellina e Giurba); 3) via Giurba (tratto compreso tra le vie S. Marta e Fabrizi); 4) via Faranda (tratto compreso tra le vie Porta Imperiale e Battisti); 5) via Manara (tratto compreso tra le vie Battisti e Martino); 6) via Bixio (tratto compreso tra le vie Ghibellina e Martino); 7) via S. Marta (tratto compreso tra piazza Lo Sardo e via Giurba); 8) via Camiciotti e via Pellegrino (nei rispettivi tratti compresi tra le vie Ghibellina e Battisti).

Scerbatura

Per consentire a Messinaservizi Bene Comune interventi di scerbatura, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto l’istituzione, per singoli tratti di intervento giornaliero, del divieto di sosta, con zona rimozione coatta, da oggi, mercoledì 22, sino a giovedì 30, nella fascia oraria 6-14, in alcuni quadrilateri a Faro Superiore. L’interdizione della sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.