Navara di Sicilia scalda i motori in vista dello Slalom Rocca di Novara

A Novara di Sicilia tutto pronto l'edizione numero 23 dello Slalom Rocca di Novara, kermesse motoristica organizzata dalla Top Competition che assegnerà i punti per il Trofeo Italia Centro Sud, Coppa Italia 5a Zona e Campionato Siciliano Slalom. Oggi al via le consuete verifiche tecniche presso i locali della ex Pretura. Domenica inece spazio alla ricognizione e alle 3 prove cronometrate luingo i 3.3 kilometri di tracciato.

119 il numero di driver ammessi alla partenza. Nell’elenco iscritti figurano ben 14 vetture scoperte tra formula e sportscar, sono 19 le scuderie rappresentate, tra cui la più numerosa risulta la messinese T.M. Racing con ben 22 portacolori, poi un altro sodalizio messinese Nebrosport, di Sant’Angelo di Brolo, con 9 concorrenti, come l’agrigentina Project Team e terza per numero di iscritti la Trapani Corse con 5 piloti.

Tra i piloti spiccano certamente i nomi di Giovanni Greco ed il giovanissimo Emanuele Schillace sulle Radical della T.M. Racing primi due sul podio del 2017, davanti al catanese Rosario Miano che piloterà una monoposto Reynard. Su Radical anche il trapanese di lungo corso Nicolò Incammisa, il giovane Michele Puglisi e l’esperto Santi Leo. Salvatore Bellini su Radical e Giuseppe Bellini su monoposto Ghipard Joby.



Tre ottime presenze femminili, con la driver di casa Angelica Giamboi sulla Fiat X1/9, poi la detentrice del trofeo italiano in rosa 2017 Enza Allotta, portacolori Armanno Corse, che sarà sulla energica Fiat 126 di gruppo Speciale, al volante della Renault Clio la santateresina della New Turbomark Jessica Miuccio.