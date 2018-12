Slalom “Città di Comiso". Ottimo risultato per la scuderia Nebrosport

Si è disputato a Comiso, dopo un’assenza di circa 2 anni per via del manto stradale non ottimale, il “5° Slalom della Città Iblea”; la gara automobilistica articolata in due manche cronometrate e con 9 postazioni di rallentamento si è svolta lungo un tratto della S.S. 115 per km 2,990.

La manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Street Racers di Modica con il patrocinio del comune casmeneo, si è avvalsa ancora una volta della professionalità dei cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa che hanno saputo ben gestire le varie postazioni.

La scuderia Nebrosport onora l'ultimo impegno stagionale con un risultato di assoluto prestigio. Il portacolori Antonello Foti ha confermato la sua striscia positiva nella specialità tra i birilli riuscendo a conquistare la sua striscia positiva nella specialità tra i birilli. Per lui anche terzo posto di gruppo e undicesimo assoluto.