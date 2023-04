Mountain Bike. Domenica la Trinacria Race con in palio di titoli regionali - Tempostretto

Attesi 600 partenti a Letojanni, gli aspiranti campioni regionali si confronteranno su un percorso di 67 km, oltre 2mila i metri di dislivello

LETOJANNI – Sarà una domenica diversa, per i ragazzi dello Special Bikers Elios Team, solitamente impegnati in forze sulle strade e i sentieri della Sicilia e non solo. Questa volta molti di loro metteranno da parte la Mtb per contribuire alla realizzazione della Trinacria Race Mtb, la maratona di Letojanni che oltre a far parte di ben 4 circuiti (Coppa Sicilia Mtb, Mediterranea Mtb Race, Trofeo dei Parchi Naturali, Openspeed) consegnerà ai vincitori la maglia di campione regionale.

A coadiuvarli il Team Leto Free Bike Piero Leone, che da sempre condivide l’onere organizzativo della corsa. Non solo: la gara di quest’anno sarà anche la prova generale per i Campionati Italiani 2024, il che ha fatto sì che tanti corridori, soprattutto amatori, mettessero in calendario la trasferta in Sicilia per provare il percorso.

Iscritti e favoriti alla Trinacria Race

Dal punto di vista delle iscrizioni appare più che raggiungibile il limite di 600, un numero clamoroso per una prova così lontana dal normale epicentro dell’attività situato nel Nord Italia. Quanto alla sfida per il titolo, i favori del pronostico sono per coloro che finora sono stati protagonisti nelle prove stagionali in Sicilia, come Emanuele Spica, Pierpaolo Ficara e Gianpaolo Saitta, ma attenzione anche al portacolori di casa Andrea Privitera, che conosce bene i sentieri della gara.

Il percorso

La sfida per il titolo regionale si giocherà attraverso 67 km con 2.280 metri di dislivello che, soprattutto in presenza di alte temperature, faranno sicuramente selezione nel gruppo. Il tracciato da Granfondo, intitolato alla memoria di Piero Leone, misura 44 km per 1.480 metri e sarà aperto anche alle E-bike. Inoltre è prevista la pedalata ecologica di 25 km per 770 metri. Epicentro della corsa il lungomare di Letojanni, che ospiterà tutti i servizi pre e post gara e da dove verrà data la partenza alle ore 9:30, preceduta di 15 minuti da quella per le E-bike.

Il programma

Al sabato di vigilia, alle ore 9:30, si svolgerà la MiniTrinacria Race, riservata ai più piccoli con contributo libero devoluto al gruppo Fratres Letojanni. Alle 15:30 l’apertura del villaggio espositivo dove si potrà procedere al ritiro di numeri e pacchi gara a partire dalle 16:30. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 60 euro con chiusura il 27 aprile. Premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e primi 5 di categoria per i due percorsi competitivi, oltre al team con più atleti e a quello proveniente da più lontano.

