Mountain bike, epilogo entusiasmante alla Rocca di Buticari - Tempostretto

La seconda edizione si chiude con la partecipazione di 300 atleti

NIZZA DI SICILIA – Da incorniciare la seconda edizione della “Xco Rocca di Buticari” nel suo insieme. Una manifestazione coronata dal successo completo sulla partecipazione (300 atleti da più zone d’Italia), sull’aspetto tecnico ed organizzativo ma anche sul fronte della promozione del territorio di questo angolo della Sicilia ai piedi dell’Etna e bagnato dal Mar Ionio.

Magistrale l’organizzazione dell’Asd Bike 1275 che crede nel progetto dell’Xco Borbonica Cup a conferma della grande vitalità di questa disciplina nelle categorie esordienti e allievi grazie all’istituzione di questo circuito, voluto da un pool di organizzatori per dare l’opportunità ai ragazzi di migliorare tecnicamente ed assaporare l’atmosfera della mountain bike che conta. Erano presenti moltissimi giovani che hanno dato vita a delle gare appassionanti fino all’ultimo colpo di pedale su un tracciato di puro cross country che alternava salite con pendenze a doppia cifre a discese molto tecniche.

La seconda edizione della Xco Rocca di Buticari è stata tenuta a battesimo il giorno della vigilia con la conferenza stampa di presentazione presso l’aula consiliare del comune di Nizza di Sicilia in presenza di Nella Foscolo (vice sindaco di Nizza di Sicilia), Ignazio Saia (componente della commissione nazionale fuoristrada Fci), Calogero Rivituso (vice presidente regionale Fci Sicilia), Giuseppe Nascondiglio e Gerlando Scrofani (responsabile regionale settore fuoristrada e tecnico regionale Fci Sicilia), Paolo Novaglio, Angelo Turitto, Michele Senatore e Syria Magro (membri del comitato coordinatore del circuito Xco Borbonica Cup). Oltre a sottolineare le grandi potenzialità della manifestazione, nel corso della presentazione della stessa, sono state svelate anche le maglie del circuito Xco Borbonica Cup firmate dal maglificio Alka Sport che vengono personalizzate con gli sponsor delle squadre di ogni singolo atleta, sulla falsariga di quanto avviene nei grandi eventi del ciclismo professionistico.

I risultati della Rocca di Buticari

A livello di risultati obiettivo podio raggiunto nelle categorie giovanili ed agonistiche per Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Ivan Mortillaro (Gi Esse Pro Cycling) e Alexander Knez (Team Race Mountain) tra gli esordienti uomini primo anno, Sarah Lardizzone (Pantelleria Outdoor), Caterina Prataviera (Carbonhubo CMQ) e Carlotta Sammatrice (Team Bike Siracusa-Noto) tra le esordienti donne primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Gabriele Abella (Gi Esse Pro Cycling) e Paolo Aglialoro (Gi Esse Pro Cycling) tra gli esordienti uomini secondo anno, Erminia Buscemi (NAG Palermo), Maura Grazia Cerruto (Nonsolobike) e Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le esordienti donne secondo anno, Giuseppe Bruno (Asd Ciclotour), Francesco Carnevali (Cycling Cafè Racing Team) ed Enrico Ballana (Arkitano Mtb Club-Carbonhubo) tra gli allievi uomini primo anno, Alessia Maria Micieli (Naturoda Bike&Co Ragusa), Giada Nunziatina Nascondiglio (Naturoda Bike&Co Ragusa) ed Erika Boscarino (Naturoda Bike&Co Ragusa) tra le allieve donne primo anno, Matteo Braccesi (Ciclo Club Appenninico 1907), Giuseppe Messina (Pedale Ibleo) e Lorenzo Cascio (Madone Racing Team) tra gli allievi uomini secondo anno, Sofia Eliotropio Filippi (Pro Bike Erice), Sabrina Bavastrelli (Ciclistica Terme) e Kenya Sabatelli (Team Bike Siracusa-Noto) tra le allieve donne secondo anno, Simone Lorefice (Revolution Bike Modica), Vincenzo Andrea Risplendente (Special Bikers Team) e Matteo Trisotto (Lagorai Bike) tra gli juniores uomini, Flavia Maria Mangione (Team Race Mountain), Chiara Vitiello (Racing Team Agrigento) e Anastasia Micieli (Naturoda Bike&Co Ragusa) tra le juniores donne, Salvatore Lo Monaco (Team Race Mountain), Nicolò Salanitri (Asd Bike 1275) e Gianluca Mancuso (Rolling Bike) tra gli under 23 uomini, Federica Occhipinti (Naturoda Bike&Co Ragusa) ed Elisa Stodiale (Team Race Mountain) tra le under 23 donne, Pietro Mina (Team Bike Siracusa), Andrea Virga (Team Race Mountain) e Andrea Privitera (Special Bikers Team) tra gli uomini élite, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce), Danila Venturella (Team Bike Siracusa) e Alessia Pia Gaudioso (Ciclo Team Valnoce) tra le donne élite.

In parallelo alle gare giovanili hanno avuto spazio gli amatori con i primati di categoria ad appannaggio di Gaspare Di Girolamo (Finestrelle Bikers) tra gli élite sport, Alessandro Vaccarella (Team Melanzi Vittoria) tra i master 1, Angelo Parisi (Asd Bike 1275) tra i master 2, Leonardo Cavallo (Special Bikers Team) tra i master 3, Gianfranco Monteleone (Asd Bike 1275) tra i master 4, Alessandro Spampinato (Asd Bike 1275) tra i master 5, Ubaldo Piccione (Team Bike Siracusa-Noto) tra i master 6, Francesco Aricò (Team Bike Genesi) tra i master 7, Leonardo Marano (Asd Bike 1275) tra i master 8 e Anna Cuccia (LPM Group) tra le master donna 3.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Una ventata di adrenalina, di emozioni e di grande entusiasmo hanno invaso il Parco Suburbano per la XCO Rocca di Buticari. Un grande ringraziamento va all’Asd Bike 1275 per l’organizzazione dell’evento che ha avuto anche un positivo impatto sul settore turistico, soprattutto per le strutture ricettive di tutto il comprensorio jonico” ha dichiarato in una nota il primo cittadino Natale Briguglio.

“La piena riuscita di questo evento – spiega Syria Magro a nome di tutto il comitato organizzatore dell’Asd Bike 1275 – ha rappresentato il nostro miglior premio. Ma l’entusiasmo che più mi ha colpito è stato quello dello speaker Gianpaolo Montineri nel raccontare e amministrare le emozioni di tutta la giornata, ma anche quello dei giovani partecipanti che si sono trovati a loro agio su questo percorso. La nostra intenzione è quella di adoperarci negli anni a venire affinchè la manifestazione venga ripetuta. Siamo grati all’amministrazione comunale di Nizza di Sicilia, al nostro atleta Angelo Parisi che ha voluto fortemente la realizzazione di questa gara nella sua terra natale e agli sponsor Effe Packaging, Syrob – food tecnologies, Race Factory, Atlanta Stretch e Nutrition Store che hanno supportato la nostra manifestazione dal momento in cui ci siamo voluti mettere nuovamente in gioco”.