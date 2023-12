MoveMe, code per ritirare l'abbonamento. Atm: "11mila richieste, si lavora a ritmi serrati" - Tempostretto

Tanti gli utenti che sui social si sono lamentati per le lunghe file. L'azienda: "Nessuna presa in giro, inevitabili rallentamenti"

MESSINA – Lunghe file per ritirare l’abbonamento annuale Atm di 20 euro. L’ormai famoso “MoveMe”. Una situazione già verificatasi a settembre. In tanti, tra i cittadini, sui social, si sentono “presi in giro”, soprattutto nell’epoca della digitalizzazione. Precisa l’azienda: “In soli 4 giorni, dalla mezzanotte del 15 dicembre alla mezzanotte del 19 dicembre, sono arrivate più di 11mila richieste e gli uffici preposti, sin dalla riapertura della misura, stanno lavorando incessantemente per verificarne la validità e inviare ai richiedenti la mail di conferma dell’accettazione delle istanze. Da giorno 20, nonostante la coincidenza con le festività natalizie, sono già stati consegnati poco meno di 4mila abbonamenti”.

I vertici dell’Azienda trasporti di Messina sottolineano che “non c’è alcuna intenzione di prendere in giro i cittadini e ringraziano il personale per l’abnegazione e il senso di responsabilità dimostrati in questi giorni”. Prosegue la nota: “Il ministero ha comunicato ai Comuni la possibilità di riaprire i termini dell’iniziativa lo scorso 11 dicembre e, su input del Comune di Messina , l’Azienda trasporti si è immediatamente attivata per riaprire la piattaforma on line per la presentazione delle domande. La bontà dell’iniziativa e l’efficienza degli uffici sono ampiamente dimostrati dagli oltre 20mila abbonamenti emessi e consegnati nelle due finestre di luglio e settembre”.

I punti di consegna negli uffici in via La Farina e nell’ex biglietteria di Villa Dante

E ancora: “Stiamo dando l’opportunità di integrare la documentazione mancante al momento del ritiro dell’abbonamento a coloro i quali hanno presentato la domanda incompleta. Questa circostanza sta causando qualche inevitabile rallentamento nelle operazioni di rilascio della tessera, nonostante la temporanea riapertura dell’ex biglietteria di Villa Dante come secondo punto di consegna oltre al front office di via La Farina”.

