MoveMe, per ora stop alla piattaforma online ma l’abbonamento continua

Ecco la comunicazione di Atm Messina

MESSINA – Ieri si è riaggiunta quota 11mila e l’obiettivo è 21mila. Stasera Atm comunica che la campagna MoveMe, con abbonamento a bus e tram a 50 euro, è momentaneamente sospesa solo nella piattaforma on line. Ma ecco come si può continuare ad abbonarsi.

L’abbonamento a MoveMe prosegue, ecco dove

Atm spa informa infatti gli utenti che “la piattaforma on line per richiedere e acquistare l’abbonamento MoveMe è stata momentaneamente sospesa su richiesta del provider di intermediazione finanziaria, al fine di consolidare le transazioni effettuate. L’Azienda trasporti di Messina precisa che gli utenti già in possesso di tessera Rfid (quelle in cui è possibile effettuare letture da distanza, n.d.r) potranno continuare a rinnovare l’abbonamento in una delle otto Etvm (Emettitrici automatiche di titoli di viaggio) posizionate nel territorio comunale: Cavallotti- Stazione FS – Santa Margherita – Bonino – Annunziata – Largo Minutoli – Torre Faro – Villa Dante, Tutte attive h24. Gli altri utenti potranno recarsi presso il front office di via La Farina 336 o presso i box vendita di Atm spa ( Cavallotti – Zir – Annunziata).

Atm fa inoltre sapere che gli abbonamenti già sottoscritti sono validi ed efficaci su bus e tram.

Articoli correlati