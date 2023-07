Movida a Messina. "Tra fuochi d'artificio e musica non si dorme" VIDEO - Tempostretto

L'appello di una residente nella zona nord: "Le autorità non ci tutelano". Nel frattempo, gli imprenditori chiedono l'estensione degli orari

MESSINA – “Non si riesce a riposare nella zona nord di Messina. Le autorità controllano i decibel? Ho i miei dubbi”. Una residente invia un video ed esprime tutto il suo disagio per la gestione della cosiddetta movida a Messina.

Nel frattempo, dopo il confronto in Consiglio comunale di ieri, i titolari di licenza di pubblico spettacolo hanno fatto richiesta al Comune di estensione degli orari per le loro attività dalle ore 2.30 alle 4.30 nelle giornate in cui sono previsti “grandi eventi”, come quelli del 21 e 22 luglio. Nella riviera nord sono quattro i locali muniti della licenza da discoteca.

Lo abbiamo scritto di recente e lo ribadiamo: una soluzione favorevole al divertimento, ma non a danno dei residenti, si deve trovare. Il Comune faccia la sua parte, con il regolamento per le attività balneari e un messaggio chiaro, diretto al rispetto delle regole in tutto il territorio. Solo così, intervenendo sulle cause del problema, si potrà invertire la rotta. Ma davvero.

Il diritto al riposo di chi vive lì e la legittima necessità, in particolare dei giovani, di avere un’animata vita notturna e di divertirsi sono compatibili. Conciliabili purché si lavori per approntare soluzioni strutturali, a lungo termine.

