Movida e mariti "orchi" sotto la lente, l'impegno della Questura di Messina per la prevenzione - Tempostretto

Anche nel 2022 l'obiettivo è stato quello di anticipare la commissione di reati

Più agenti nel centro città ma soprattutto nei quartieri difficili, una stretta alla movida selvaggia anche in chiave anti bullismo. Una sempre maggiore attenzione alla prevenzione, quindi, ma senza mai dimenticare la lotta alla criminalità e alla mafia, tanto che la sezione Misure di Prevenzione, che si occupa soprattutto di sequestri, è stata potenziata.

È questo in pillole il 2022 della Questura di Messina, sintetizzato dalla questora Gabriella Ioppolo, che in numeri si traduce in 850 denunce e 250 arresti in un anno. E tante misure contro i mariti, compagni, padri violenti.

Tracciando ina sorta di bilancio di fine anno, la Ioppolo ha quindi delineato i settori nei quali la Polizia è sempre più un prima linea, e tra questi appunto la tutela dei deboli e la risposta alla domanda di sicurezza sul territorio, ed ha ricordato con particolare orgoglio la vicenda del ritrovamento della Madonnina rubata dall’edicola di via Santa Marta. E’ tornata al suo posto, grazie alle Volanti, nel giro di poche ore.