Decisivo l'intervento di un agente e poi delle volanti

MESSINA – Nottata movimentata fuori da un noto locale cittadino in via Don Blasco. Nella notte scorsa, per motivi da chiarire, è scattata una violenta rissa che ha coinvolto decine di ragazzi fuori da una discoteca. Soltanto l’arrivo di un agente, libero dal servizio, e poi delle volanti ha evitato che la rissa degenerasse ulteriormente.

Nessun ferito e nessun fermo ma tanta paura per i presenti alla scena.