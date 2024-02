Movimento Cinquestelle, nasce il Gruppo territoriale a Messina

Francesco Pagano è stato eletto come rappresentante, alla presenza di Nuccio Di Paola, coordinatore regionale

MESSINA – Continua la riorganizzazione del Movimento Cinquestelle anche a Messina: Francesco Pagano è stato eletto come rappresentante del neonato Gruppo territoriale. L’elezione è avvenuta domenica, a Santa Maria Alemanna, alla presenza di Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S Sicilia.

Su 84 votanti, Francesco Pagano ha ricevuto 47 preferenze; seconda Giuseppa Martino, con

36 voti; terzo Angelo Passeri, con un voto.

Nuccio Di Paola ha ringraziato la deputazione messinese, con la senatrice Barbara Floridia, la deputata nazionale Angela Raffa e il deputato regionale Antonio De Luca, e le coordinatrici provinciali Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni, per il lavoro svolto in preparazione dell’importante appuntamento odierno.

Di Paola si è complimentato con gli attivisti del Movimento, che hanno fatto registrare la presenza più numerosa tra tutte le votazioni fino ad ora avvenute in Sicilia, per la scelta del rappresentante del Gruppo territoriale.

“Il ventesimo Gruppo territoriale del M5S in Sicilia”

“Questo è il ventesimo Gruppo territoriale che parte in Sicilia – ha detto il coordinatore regionale M5S -. Abbiamo più di mille persone iscritte ai Gruppi territoriali e, quindi, stiamo creando una rete veramente importante. Chi verrà eletto come rappresentante, verrà inserito all’interno di un circuito con tutti i rappresentanti dei Gruppi territoriali, sia a livello regionale sia a livello nazionale”.

“Sarà un lavoro di squadra, che già abbiamo avviato da qualche mese e che ci permetterà di essere più forti e di dare maggiore voce ai territori”, ha concluso Di Paola.

Il rappresentante eletto, Francesco Pagano, è docente presso l’Istituto “Verona Trento”. “Sono felice dell’esito del voto, ma ancor di più della folta partecipazione a queste elezioni – ha dichiarato Pagano -. Da oggi vogliamo che il Movimento 5 stelle a Messina sia più coeso, intraprendente, organizzato e presente sul territorio, per difendere i nostri principi e proporre idee concrete, che possano incidere positivamente sulla vita dei nostri concittadini”.

I Gruppi territoriali consistono nella nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle, voluta dal presidente Giuseppe Conte. Oltre al rappresentante, è prevista la nomina dei vice rappresentanti e dei referenti per i settori Formazione, Progetti e Giovani.

Ciascun Gruppo, si legge nello statuto, “favorisce la discussione, il confronto e lo scambio di idee politiche tra tutti gli iscritti”; “sviluppa iniziative e progetti”; inoltra “proposte progettuali e iniziative legislative al Comitato nazionale progetti”; “promuove la diffusione dei programmi e delle attività del Movimento 5 Stelle”. E, infine, “persegue la partecipazione di un sempre maggior numero di cittadini”.

Articoli correlati