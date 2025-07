Mr. Amazon Bezos e consorte in viaggio di nozze a Taormina

Dopo il discusso matrimonio a Venezia,, tappa obbligata nella perla dello Jonio

Prima il matrimonio a Venezia, con tanto di proteste dei comitati locali. Poi il viaggio di nozze, con tappa obbligata a Taormina, come rivela la rivista elle.com. Le nozze tra il fondatore e presidente esecutivo di Amazon, Jeff Bezos, e l’ex giornalista e imprenditrice Lauren Sánchez, non è di quelli che passa inosservato. Ora si attende l’arrivo nello storico Four Seasons San Domenico Palace.

Taormina, come meta di matrimoni dei miliardari, non smette mai di essere di moda. E, di certo, la coppia è parecchio differente da quella dei coatti, dal film “Grande, grosso e… Verdone”, incarnata da Carlo Verdone e Claudia Gerini, con set il San Domenico.