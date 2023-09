Mucca cade in un dirupo e per sollevarla ci vuole la gru VIDEO - Tempostretto

Il salvataggio dei vigili del fuoco di Messina a Santa Domenica di Vittoria

Pesa sei quintali ed era caduta in un dirupo di circa 10 metri. I vigili del fuoco di Messina sono intervenuti oggi nel Comune di Santa Domenica di Vittoria, del Parco dei Nebrodi, per il salvataggio di una mucca. Alle 12.30 di oggi il loro intervento.

La squadra Vvf del distaccamento volontario di Mojo, una volta raggiunto il bovino, lo ha imbracato e con l’ausilio dell’autogru, giunta dalla sede centrale di via Salandra, lo ha sollevato in sicurezza e adagiato in un luogo sicuro.