“Multe agli abbonati nei parcheggi”, Atm: “Stiamo verificando”

Più segnalazioni sul problema a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ancora nessuna spiegazione per le multe fatte agli abbonati nei parcheggi di interscambio. Tanti i cittadini indignati che lo hanno segnalato sia alla stampa, sia alla stessa Atm. In una città in cui le auto sostano impunemente su scivoli, strisce pedonali e rotatorie, c’è chi ritrova la propria vettura sommersa da multe, sebbene abbia diritto ad occupare il parcheggio in cui si trova. Questo avviene da martedì 30 gennaio ad almeno tre automobilisti a me noti che, muniti di pass per i parcheggi di interscambio, sostano presso il parcheggio del viale Annunziata. Si tratta di quei pass acquistati presso Atm a 100 euro in combinazione all’abbonamento annuale da 20 per i mezzi pubblici”.

Continua la cittadina: “Sugli avvisi è scritto: Contro il presente preavviso non è possibile proporre alcun tipo di istanza o di ricorso. Istanze o ricorso potranno essere presentati, con le modalità e nelle forme previste, solo dopo la notifica del verbale che avverrà a mezzo raccomandata a/r (avviso di ricevimento con raccomandata di ritorno, n.d.r.). Le multe però si accumulano, su una è addirittura riportata una targa errata, differente per una lettera da quella dell’auto in sosta. Sarà quindi un altro malcapitato a ricevere la raccomandata a/r, se non si interverrà prima per annullare le sanzioni”.

“Il nostro girovagare tra vari punti Atm”

E ancora: “Inizia così una processione tra punti Atm: dalla biglietteria dell’Annunziata al front office di via La Farina. La processione si conclude al Cavallotti, dove viene sancito definitivamente che i pass delle auto multate sono validi e attivi, pertanto è necessario contestare le sanzioni tramite pec. Atm stessa suggerisce di inviare tale pec alla polizia municipale. La nostra storia al momento si ferma qui. Non sappiamo se qualcuno risponderà alle pec, né se le auto continueranno ad essere multate”.

Atm: “Stiamo facendo le verifiche”

“Stiamo facendo le verifiche necessarie, con gli uffici competenti, e lunedì prossimo forniremo una risposta”, ci ha fatto sapere la società.

