MuMe, Museo di Messina. Venerdì e domenica ingresso gratuito - Tempostretto

Domenica il progetto "Piccola guida ai capolavori", con la scuola Battisti Foscolo

Doppio ingresso gratuito, a distanza di due giorni, al MuMe, il Museo di Messina. Venerdì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sarà possibile visitare il Museo gratuitamente dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18).

Ingresso gratuito anche domenica 4 giugno, in quanto prima del mese. All’interno del Progetto “Piccola guida ai capolavori del MuMe”, in collaborazione con il Museo, l’Istituto comprensivo Battisti Foscolo invita i cittadini a partecipare all’evento finale che si terrà presso le sale del Museo dalle ore 16 alle ore 18.30.

Sarà presentato un fascicolo con grafica a colori, prodotto dagli alunni in collaborazione con la sezione Grafica dell’Istituto messinese “Antonello”. Il fascicolo disegna un percorso all’interno delle sale tra le opere più importanti del Museo Regionale, dal percorso archeologico, alle opere di Antonello, Montorsoli e Caravaggio, fino alla Carrozza senatoriale. Durante l’evento gli alunni, giovani ciceroni forti delle acquisite conoscenze, si cimenteranno nel guidare i visitatori del Museo. Il progetto, di cui è referente interna la professoressa Loredana Montalto, nasce dall’intento di potenziare l’interesse per l’arte e per i capolavori custoditi nella nostra città, in relazione alla sua storia, sia negli studenti che hanno partecipato al percorso di conoscenza delle opere, sia perché obiettivo importante della “piccola guida ai capolavori del MuMe” è la speranza che possa suscitare interesse e amore per la bellezza. “Tutti abbiamo bisogno di bellezza, di conoscenza, di arte e di cultura che siano fruibili e accessibili a coloro che ne hanno voglia ed è proprio questo l’intento che la nostra piccola guida si propone”.

Il progetto, nato dall’iniziativa della dirigente scolastica, prof.ssa Alessandra Minniti, ha incontrato il prezioso sostegno del direttore del Museo Regionale, Orazio Micali, e della dirigente U.O.1, Maria Mercurio, e il coordinamento della storica dell’arte Elena Ascenti e dell’archeologa Francesca Valbruzzi.