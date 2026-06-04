Muore a 18 mesi in ospedale, aperta inchiesta a Cosenza

La bambina era ricoverata in pediatria all'ospedale Annunziata, stamane l'aggravamento

Sarà l’inchiesta avviata dalla Procura di Cosenza a chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di una bambina di 18 mesi all’ospedale Annunziata di Cosenza. I suoi genitori, disperati per la sorte della piccola, strappata loro pochi mesi dopo essere venuta alla luce, hanno presentato un esposto alla magistratura, vogliono stabilire se la loro bambina poteva essere salvata e se qualcuno ha responsabilità nella tragedia.

Tragedia a Cosenza, perché la bimba era in osedale

Fare luce sul caso ora è compito degli investigatori che hanno sequestrato la salma della piccola per effettuare l’autopsia. C’è intanto da stabilire, infatti, cosa ha spento il suo cuoricino. I genitori spiegano che la piccola da una decina di giorni soffriva di una serie di disturbi, aveva attacchi di dissenteria e vomito.

Bimba morta in corsia, cosa è successo

Due giorni fa l’hanno portata in ospedale dove è stata ricoverata in Pediatria. Stamani però le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate ed è stata trasferita in Rianimazione, dove i medici l’hanno intubata ma non sono riusciti a strapparla alla morte. La magistratura ha ordinato il sequestro della cartella clinica legata al trattamento della bambina, che saranno esaminate.