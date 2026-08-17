Museo del Mare all’ex cinema Iris: la proposta di Rinascita Messina

L'associazione sollecita il Comune a valutare il riutilizzo della struttura abbandonata lungo la via Consolare Pompea invece dei progetti sulle Torri Morandi

“La chiusura del Cinema Multisala Iris, a Ganzirri, lungo la via Consolare Pompea, rappresenta l’ennesima sconfitta di un sistema economico e sociale che la politica locale non ha saputo fronteggiare”. A sottolinearlo è l’associazione Rinascita Messina, che interviene sullo stato di degrado della struttura proponendo una soluzione alternativa per la realizzazione del Museo del Mare.

Una proposta per il territorio

“Vedere in quello stato di abbandono un immobile che, nell’immaginario di tanti messinesi, ha rappresentato per anni un luogo di incontro, di socialità e un punto di riferimento per l’intera città non può che suscitare un profondo sentimento di tristezza”, spiegano da Rinascita Messina. “Crediamo fortemente che sia doveroso tentare di recuperarlo, riutilizzarlo e restituirlo alla pubblica fruizione”.

Da qui la scelta di avanzare un’ipotesi progettuale concreta: “Invece di realizzare il Museo del Mare presso le Torri Morandi, una soluzione che abbiamo già evidenziato essere difficilmente praticabile, soprattutto a causa delle criticità legate all’accesso da via Pozzo Giudeo, e considerato che anche l’ipotesi dell’ex Hotel Faro Motel presenta delle controindicazioni legate al possibile esproprio nell’ambito della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, perché non valutare proprio il Multisala Iris?”.

Gli spazi e la posizione strategica

Secondo l’associazione, la struttura offre già caratteristiche idonee per l’allestimento espositivo: “La struttura dispone già di sale che potrebbero essere riconvertite in spazi espositivi e multimediali, oltre ad ambienti potenzialmente idonei ad accogliere le diverse funzioni di un moderno Museo del Mare. A ciò si aggiunge la posizione strategica dell’immobile, lungo la via Consolare Pompea e in un territorio il cui rapporto con il mare è parte integrante della sua storia e della sua identità”.

Rinascita Messina conclude evidenziando il doppio valore dell’intervento: “Recuperare il Multisala Iris significherebbe quindi perseguire due obiettivi contemporaneamente: dare finalmente una sede adeguata al Museo del Mare e restituire alla città un luogo che ha fatto parte della memoria collettiva dei messinesi. Prima di costruire qualcosa di nuovo, dovremmo chiederci se non sia più utile recuperare e dare nuova vita a ciò che la città possiede già”.