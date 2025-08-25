Museo “Messina nel 900”. “Sequenze frequenze”: il suono che cura

Il ricavato sarà devoluto a Emergency per sostenere i bambini vittime dei conflitti armati e al Kiwanis per sostenere progetti nel sociale

Venerdì 29 agosto 2025, alle ore 19, nella sede del Museo “Messina nel Novecento” (Viale Boccetta Alto, dietro il Liceo Scientifico “Archimede”) l’Associazione Beni Culturali Sicilia (BCsicilia) sede di Messina, in collaborazione con l’Istituto di Scienze Polari (ISP)-CNR di Messina e l’Associazione eConscience, presenterà l’evento “Frequenze-Sequenze: il suono che cura”. L’evento, nell’ambito della manifestazione regionale “Le Notti di BCsicilia” si presenterà come un incontro suggestivo e coinvolgente che invita a riscoprire il profondo legame tra le vibrazioni sonore e il benessere del corpo, della mente e dello spirito, fino all’armonia energetica del pianeta.

Si inizierà con i saluti istituzionali di Angelo Caristi, Direttore del Museo “Messina nel Novecento”, di Alfonso Lo Cascio, presidente Regionale di BCsicilia e della Prof.ssa Sabrina Patania, Presidente della sezione messinese di BCsicilia.

In anteprima assoluta, sarà proiettato il documentario “Paesaggi Sonori”, realizzato da Sabrina Patania: un affascinante viaggio tra suoni, voci ed emozioni, arricchito dalle testimonianze di artisti, musicisti e ricercatori che hanno fatto del suono uno strumento di ricerca interiore e trasformazione avente come protagonisti Padre Lucio Scalia, i ricercatori dell’ISP-CNR e fondatori dell’Associazione eConscience Virginia Sciacca e Giovanni De Vincenzi e gli artisti Daniele Fonte, il duo Isola (Iolanda Vacalebre e Nicola Rustica), , Raffaele Schiavo e l’artista svizzera Nives Widauer.

A condurre la serata sarà la presentatrice Valeria Lisi. Seguirà un momento di conversazione con Rosalba Lazzarotto, musicista e psicoterapeuta. Alla serata saranno presenti, inoltre, l’attore messinese Antonello Di Buono e la piccola Andrea Midiri, già protagonista del documentario “Paesaggi Sonori”.

L’evento, in linea con lo spirito solidale delle iniziative di BCsicilia Messina, è a scopo benefico: il ricavato sarà devoluto a Emergency per sostenere i bambini vittime dei conflitti armati e al Kiwanis per sostenere progetti nel sociale. Nel corso della serata, l’artista Fulvia Rocca donerà a sostegno delle causa di Emergency, il suo dipinto “Artemide Indomita”.

Prenotazioni al numero 349 5883269