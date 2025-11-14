Musica e cinema contro la violenza, il Comune di Messina patrocina il videoclip “Hollow Pain”

Il progetto è di AlKàmael, pseudonimo dell’artista messinese Antonino Alessi

MESSINA – Il Comune di Messina ha deciso di dare il proprio patrocinio a “Hollow Pain”. Si tratta di un progetto audiovisivo di AlKàmael, pseudonimo dell’artista messinese Antonino Alessi cantante, polistrumentista, produttore e regista. L’iniziativa si presenta come un’opera che va oltre il concetto di videoclip, un racconto visivo e musicale che fonde la potenza del rock con la forza del cinema. La canzone si trasforma in un vero e proprio cortometraggio, ispirato al sogno fragile di due bambini che immaginavano di diventare rockstar e che, crescendo, si confrontano con la realtà più dura: la violenza domestica, la perdita dell’innocenza e le cicatrici che restano.

Il sindaco Federico Basile ha voluto commentare spiegando: “Siamo orgogliosi di supportare un progetto artistico che parla ai giovani e valorizza il senso identitario della nostra città. Hollow Pain non è solo un videoclip, ma un’esperienza culturale e educativa, che invita alla riflessione sul rispetto, la resilienza e la forza dei sogni. Iniziative come questa dimostrano come la creatività dei nostri giovani possa trasformarsi in messaggio sociale e culturale di valore universale”

L’opera di AlKàmael è disponibile sui canali ufficiali dell’artista: YouTube (“Hollow Pain AlKàmael”) e Bandcamp (alkamaelrock.bandcamp.com). Come spiega lo stesso artista: “Ho scelto di non tradurre il dialogo iniziale perché la violenza non ha lingua: è universale, e la si comprende ovunque, all’istante”.